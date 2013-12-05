Создание продающего дизайна

Здравствуйте!

Ищу на удаленную работу сотрудника для выполнения следующих функций:

Создание прототипа лендинга в виде схемы расположения блоков, форм-захвата, продающих элементов, заголовков и прочих важных элементов, которые должны быть отражены для того, чтобы дизайнер, глядя на данную схему мог сразу приступить к работе.

Перенос созданной схемы в сервис типа http://gomockingbird.com

Аналогично требуется специалист по проектированию страниц сайта, хорошо знакомый с тематикой продающих сайтов и владеющий навыками внедрения элементов маркетинга в структуру страниц сайта.

По данной тематике также необходимо исходя из начальной вводной информации в виде легкого ТЗ составленного со слов заказчика спроектировать структуру сайта (как правило, это не очень весомые сайты и не порталы), создать прототипы основных страниц и также выложить их в виде предварительной схемы на аналогичный сервис типа http://gomockingbird.com

Если вы сами владеете искусством создания продающего дизайна, то это только плюс - можем отработать один лендинг и я оценю качество работы.

Прошу не оставлять заявки тем, кто имеет менее 5 положительных отзывов и не имеет своего портфолио работ.

Давайте не будем тратить наше общее время.