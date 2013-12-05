Создание продающего дизайна

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки167 просмотров

Здравствуйте!

Ищу на удаленную работу сотрудника для выполнения следующих функций:

Создание прототипа лендинга в виде схемы расположения блоков, форм-захвата, продающих элементов, заголовков и прочих важных элементов, которые должны быть отражены для того, чтобы дизайнер, глядя на данную схему мог сразу приступить к работе.

Перенос созданной схемы в сервис типа http://gomockingbird.com

Аналогично требуется специалист по проектированию страниц сайта, хорошо знакомый с тематикой продающих сайтов и владеющий навыками внедрения элементов маркетинга в структуру страниц сайта.

По данной тематике также необходимо исходя из начальной вводной информации в виде легкого ТЗ составленного со слов заказчика спроектировать структуру сайта (как правило, это не очень весомые сайты и не порталы), создать прототипы основных страниц и также выложить их в виде предварительной схемы на аналогичный сервис типа http://gomockingbird.com

Если вы сами владеете искусством создания продающего дизайна, то это только плюс - можем отработать один лендинг и я оценю качество работы.

Прошу не оставлять заявки тем, кто имеет менее 5 положительных отзывов и не имеет своего портфолио работ.

Давайте не будем тратить наше общее время.

11 лет назад
xavantes
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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