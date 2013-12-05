1) Сделать дизайн Экспортно импортной компании. Пример структуры http://fire-design.com.ua/ 2) На шапке отобразить схематично: доставку продуктов питания транспортом (поезд, самолет, теплоход)--в ...
Создание продающего дизайна
Здравствуйте!
Ищу на удаленную работу сотрудника для выполнения следующих функций:
Создание прототипа лендинга в виде схемы расположения блоков, форм-захвата, продающих элементов, заголовков и прочих важных элементов, которые должны быть отражены для того, чтобы дизайнер, глядя на данную схему мог сразу приступить к работе.
Перенос созданной схемы в сервис типа http://gomockingbird.com
Аналогично требуется специалист по проектированию страниц сайта, хорошо знакомый с тематикой продающих сайтов и владеющий навыками внедрения элементов маркетинга в структуру страниц сайта.
По данной тематике также необходимо исходя из начальной вводной информации в виде легкого ТЗ составленного со слов заказчика спроектировать структуру сайта (как правило, это не очень весомые сайты и не порталы), создать прототипы основных страниц и также выложить их в виде предварительной схемы на аналогичный сервис типа http://gomockingbird.com
Если вы сами владеете искусством создания продающего дизайна, то это только плюс - можем отработать один лендинг и я оценю качество работы.
Прошу не оставлять заявки тем, кто имеет менее 5 положительных отзывов и не имеет своего портфолио работ.
Давайте не будем тратить наше общее время.
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