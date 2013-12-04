Необходимо немного поиграть с существующим дизайном сайта. Разместить немного снега, нового года. Если кто делал подобное - показывайте примеры. Готов обсудить.
Довести "до ума" логотип для интернет-магазина
Если Вас не устраивает цена в 50$, лучше не пишите. Это не разработка лого с нуля!
Перед работой ознакомьтесь, пожалуйста, хотя бы кратко, с ассортиментом магазина!
Необходимо довести "до ума" логотип для интернет-магазина www.mylle.ru
Тематика магазина: товары для красоты, здоровья, мода, стиль. Магазин НЕ ПОЗИЦИОНИРУЕТ
себя только для женской половины. Товары для всей семьи.
Логотип: остается текстовым и соответствует названию магазина mylle fashion & style
Цветовая гамма: оранжевый (вариации, оттенки)
Шрифт: написание на английском языке, читабельный, запоминающийся, буквы должны быть
понятны для написания, возможны варианты написания заглавными и/или прописными
буквами. Важно! Буквы LL/ll в логотипе должны быть подобраны шрифтом так, чтобы
было понятно, что это именно эти буквы, а не i/I.
Не нужны: 3D-эффекты, тени, корзинки, лаки и краски, девочек, мальчиков.
Логотип должен быть четким и локоничным.
Заявки фрилансеров
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