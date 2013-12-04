Если Вас не устраивает цена в 50$, лучше не пишите. Это не разработка лого с нуля!

Перед работой ознакомьтесь, пожалуйста, хотя бы кратко, с ассортиментом магазина!

Необходимо довести "до ума" логотип для интернет-магазина www.mylle.ru

Тематика магазина: товары для красоты, здоровья, мода, стиль. Магазин НЕ ПОЗИЦИОНИРУЕТ

себя только для женской половины. Товары для всей семьи.

Логотип: остается текстовым и соответствует названию магазина mylle fashion & style

Цветовая гамма: оранжевый (вариации, оттенки)

Шрифт: написание на английском языке, читабельный, запоминающийся, буквы должны быть

понятны для написания, возможны варианты написания заглавными и/или прописными

буквами. Важно! Буквы LL/ll в логотипе должны быть подобраны шрифтом так, чтобы

было понятно, что это именно эти буквы, а не i/I.

Не нужны: 3D-эффекты, тени, корзинки, лаки и краски, девочек, мальчиков.

Логотип должен быть четким и локоничным.