Тематика: новый год, вызов деда мороза и снегурочки. лендинг нужен буквально в 1 разворот. сроки жмут, завтра уже нужно что-то показать.
Требуется вебдизайнер
Требуется вебдизайнер для выполнения макетов сайтов, иногда баннеров и логотипов.
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