Дизайн двух юридических сайтов

Здравствуйте!

Мы - московская юридическая компания. И у нас есть два отделения - по общим услугам для юр. лиц, и по лицензированию.

Так сложилось, что с самого начала у нас два сайта, и пришло время их обновить. Ресурсы толковые, посещаемые, сделанные для людей и интересные для портфолио.

Мы уже заказали работу у одного дизайнера, и у нас есть главная страница и внутренние. Блоки хорошие по структуре и схеме, но не очень подходящие по цветам и возможно, по оформлению. Нужно доработать ее дизайн и сделать более качественный продукт. Её я не прошу, потому что она уже много сделала, и пришел творческий "тупик". Работу мы оплатили, разумеется.

По второму сайту, дизайн нужно сделать с нуля. По образцу тех сайтов, которые симпатичны и эффективны на наш взгляд. В целом это работа на 5000-8000р по новому сайту, и 2000-5000р по доработке первого.

Пишите, если вам это интересно. Присылайте ссылки на ваше портфолио. И я в свою очередь дам ссылку на портфолио, которое мне нравится, но пока мы не готовы заказать работу у этого дизайнера, слишком дорого. http://foxdim.ru/ портфолио.

Может быть, с кем-нибудь из вас будем работать :).