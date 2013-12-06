Требуется веб-дизайнер (либо человек хорошо разбирающийся в фотошопе) на периодические небольшие доработки - как то правка картинок,элементов дизайна сайта,правка макетов сайта и т.д. Главное условие оперативность.
Landing page
Необходимо нарисовать классную посадочную страницу по мокапу + устное тз. Оплата договорная. Без предоплат
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