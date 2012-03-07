Здравствуйте. Для сайта http://eva-stroy.ru/ нужно написать продающие текста. Прилагайте примеры успешных работ именно этой тематики. Предлагайте цену и сроки.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно срочно натянуть готовый дизайн на wordpress. Макет сайта: http://www.weblancer.net/users/best875/portfolio/1930196.html#item Подробности в личку. Предлагайте цену и сроки.Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно срочно натянуть готовый дизайн на wordpress. Макет сайта: https://www.weblancer.net/users/best875/portfolio/1905214.html#item Подробности в личку. Предлагайте цену и сроки.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо разработать калькулятор и форму заказа для wordpress. Пример: http://jetmoney.ru/request.html?amount=5+500&duration=10&iteration=1 Сообщите цену и сроки выполнения задачи.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно срочно доработать сайт http://primeturkey.ru/ Необходимо поставить форму поиска на главную страницу, как на http://istanbulapartmentsforsale.com/Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
День добрый всем. Нужно создать простой баннер 200*300. Никакого текста, несколько фотографий (они должны красиво друг-друга сменять). Предлагайте цену. По срокам - срочно.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт samgon.ru Проблема такая. При открытии сайта на iphone или ipad сайт смещается влево. В приложении скриншот. Кто сможет решить проблему?HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $110
Верстка макета посадочной страницы + посадить на Wordpress. Требовария: - Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). Цены, сроки и портфолио просьба указывать в заявках. Оплата договорная. ...Завершен11 лет назад
Написать тексты для сайта салона красоты.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад