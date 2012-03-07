best875

Тимур best875

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов, логотипы, создание сайтов "под ключ"
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vectorrr2007
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$36
8 баллов
2 года назад
Создать сайт на wordpress
HTMLWordPress
в пределах конкретно площадки проблем на то время не было
Отлично все! Слов нет - одни эмоции! Быстро, качественно! Сотрудничаем дальше.
Ответный отзыв
Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Создать сайт на wordpress
HTMLWordPress
Все нормально. Сработались.
Отличный программист. Да и человек приятный. Работу выполнил качественно и раньше срока. Всегда на связи. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создать swf баннер
Конструктивное общение по проекту, всегда на связи. Приятно работать, рекомендую как ответственного заказчика.
Отличная работа. Большое спасибо!
Ответный отзыв
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Персонально для Минасян Кристина (kristem)
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!
Очень оперативно и качественно. Вежливый и порядочный фрилансер, всегда на связи. Лучшее соотношение цена/качество. Буду и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
eremenko-evgeniy
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Верстка Landing Page PSD + Wordpress
WordPress
Хороший заказчик - Всем рекомендую!
Отличный исполнитель. Всегда на связи, качество работы на высоком уровне. Всем рекомендую.
Ответный отзыв