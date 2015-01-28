Создать сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок211 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно срочно натянуть готовый дизайн на wordpress.

Макет сайта: http://www.weblancer.net/users/best875/portfolio/1930196.html#item

Подробности в личку.

Предлагайте цену и сроки.

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
best875
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vectorrr2007
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
9 лет назад
$36
2 дня
Отлично все! Слов нет - одни эмоции! Быстро, качественно! Сотрудничаем дальше.
в пределах конкретно площадки проблем на то время не было