Исправление ошибок на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки172 просмотра
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При переносе html кода на joomla были допущены ошибки, которые надо поправить.

Тех. задание прилагается. Ожидаю ваших предложений.

9 лет назад
victi
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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