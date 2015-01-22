Установить вёрстку на drupal

необходимо привести выгрузку к комфортному виду, как у конкурентов (http://market.yandex.ru/model/1230789756/?hid=7811901&show-uid=1078724142184404316) вот файл нашей выгрузки https://kknyazeva.ru/bitrix/catalog_export/yandex_836296.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая вёрстка, нужно установить на CMS Drupal 7.
Архив вёрстки во вложении.
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