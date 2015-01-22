Установить вёрстку на drupal

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка95 просмотров
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Есть готовая вёрстка, нужно установить на CMS Drupal 7.

Архив вёрстки во вложении.

Drupal
9 лет назад
BRAINKIT
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$100
7 дней
Всё отлично! Алексей делает работу по Drupal за 1,5 дня, то что другие делают неделю. Быстро, за такую скорость приемлемая цена.
Грамотный заказчик, приятно было поработать. Благодарю.
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