Перенос сайта на MODx

Здравствуйте, есть проблема( Продажник сделан на muse Под кнопкой Получить методику были иконки платёжных систем пробывал для них ссылку ставить, но не получилось тогда я их удалил, а рамки остались без иконки?Ссылка тестовая не удаляется. И ещё ...