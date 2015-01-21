Перенос сайта на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Необходимо перенести сайт tuthill.info на MODx, скопировав дизайн с www.tuthill.com (ТЗ в разработке. Без наполнения)

От старого сайта остаются только редиректы. Структура как и на www.tuthill.com, с упрощением: нет мультиязычности, нет регистрации.

MODX
9 лет назад
innese1895
Виктория 
57 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
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