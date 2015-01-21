Перенос сайта на MODx

Здравствуйте, в карточке товара или в записи, взависимости как будет реализовано, необходимо сделать несколько таких табов http://prntscr.com/5v67hh (только не на jQuery) а как полноценно генерирующие страницы + с возможностью смены мета-тегов, заголовков и прочего... Готов рассмотреть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести сайт tuthill.info на MODx, скопировав дизайн с www.tuthill.com (ТЗ в разработке. Без наполнения)
От старого сайта остаются только редиректы. Структура как и на www.tuthill.com, с упрощением: нет мультиязычности, нет регистрации.
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