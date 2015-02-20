innese1895

Виктория innese1895

 
58 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Написание SEO- текстов на промышленную тематику (насосы)

    Нужны копи-/рерайтеры, соображающие в насосной тематике. Подойдут и просто с техническим складом ума. Это - обязательное требование. Второе, как ни печально - грамотность. К сожалению, много тех, которые по непонятным причинам имеет много хороших ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки по проекту на Drupal

    Создать несколько новых страниц, добавить туда тексты, переделать breadcrumbs (см. приложение) Постоплата (можно поэтапная) Желательно те, кто специализируется на Drupal Указывайте цену и сроки, пожалуйста

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание небольших текстов на промышленную тематику

    Нужно 4 текста в среднем по 500-700 слов (извиняюсь за косяк, все же слов, а не знаков) на насосную тематику (просьба откликаться исключительно имевшим опыт работы с подобными текстами / знающим тематику). Пример ТЗ на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта на MODx

    Необходимо перенести сайт tuthill.info на MODx, скопировав дизайн с www.tuthill.com (ТЗ в разработке. Без наполнения) От старого сайта остаются только редиректы. Структура как и на www.tuthill.com, с упрощением: нет мультиязычности, нет регистрации.

    MODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта на MODx

    Здравствуйте! Необходимо перенести сайт http://tuthill.info/ на MODx, модернизировав дизайн и структуру под http://www.tuthill.com/ (пока примерно, ТЗ в разработке. Без наполнения) От старого сайта остаются только редиректы. Интересует примерная цена проекта, ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта на MODx

    Здравствуйте! Необходимо перенести сайт http://tuthill.info/ на MODx, модернизировав дизайн и структуру под http://www.tuthill.com/ (пока примерно, ТЗ в разработке. Без наполнения) От старого сайта остаются только редиректы. Интересует примерная цена проекта, ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад