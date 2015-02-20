innese1895

Сайт mоynо.cоm, без наполнения и авторизации, передираем только отрасли, продукты и лит-ру (видео). ТЗ в аттаче. Платформа – MODx Revo. Постоплата, фиксированная - 3500. Чем быстрее, тем лучше.
- $65Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужны копи-/рерайтеры, соображающие в насосной тематике. Подойдут и просто с техническим складом ума. Это - обязательное требование. Второе, как ни печально - грамотность. К сожалению, много тех, которые по непонятным причинам имеет много хороших ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется переверстать карточку товара Апд. Корзина не нужна, кнопка заказа ведет на форму контактовСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создать несколько новых страниц, добавить туда тексты, переделать breadcrumbs (см. приложение) Постоплата (можно поэтапная) Желательно те, кто специализируется на Drupal Указывайте цену и сроки, пожалуйстаСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно 4 текста в среднем по 500-700 слов (извиняюсь за косяк, все же слов, а не знаков) на насосную тематику (просьба откликаться исключительно имевшим опыт работы с подобными текстами / знающим тематику). Пример ТЗ на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести сайт tuthill.info на MODx, скопировав дизайн с www.tuthill.com (ТЗ в разработке. Без наполнения) От старого сайта остаются только редиректы. Структура как и на www.tuthill.com, с упрощением: нет мультиязычности, нет регистрации.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо перенести сайт http://tuthill.info/ на MODx, модернизировав дизайн и структуру под http://www.tuthill.com/ (пока примерно, ТЗ в разработке. Без наполнения) От старого сайта остаются только редиректы. Интересует примерная цена проекта, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо перенести сайт http://tuthill.info/ на MODx, модернизировав дизайн и структуру под http://www.tuthill.com/ (пока примерно, ТЗ в разработке. Без наполнения) От старого сайта остаются только редиректы. Интересует примерная цена проекта, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад