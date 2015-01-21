Перенос сайта на MODx

Здравствуйте!

Необходимо перенести сайт http://tuthill.info/ на MODx, модернизировав дизайн и структуру под http://www.tuthill.com/ (пока примерно, ТЗ в разработке. Без наполнения)

От старого сайта остаются только редиректы.

Интересует примерная цена проекта, а также возможность разработки схожего с http://www.tuthill.com/ дизайна.