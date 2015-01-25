Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки146 просмотров
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нужен программист, хорошо владеющий админкой и кодом Битрикса для внесения мелких правок

9 лет назад
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
fenixeales
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу!
Составили ТЗ, договорились о сроках и плате. С моей стороны было своевременное исполнение, а со стороны заказчика - своевременная плата. Все в плюсе.