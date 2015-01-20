Wordpress языковые переключатели сделать

Нужно чуть допилить шаблон wordpress, а именно заменить стандартный маркированный список, на нужные буллеты. В заявке пишите примерный срок работы и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лейдинг на WP.
Задача:
Сделать переключатели русского / англиского языка.
И чтобы по IP определялось. И автоматически включалась англиская версия. Если пользователи не с СНГ.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется натянуть пару страниц сайта на CMS. Натягивать только небольшой кусок текста. В дальнейшем еще 9 страниц по этому же сайту, но это ужн полезавтра. CMS - предлагайте, рассчитываем на WP. Ищем только специалиста с отзывами!Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Требуется специалист по работе с WordPress установка купленного шаблона и мелкие правки по дизайну и функционалу стоимость 50 евро срок до завтра до обеда (21.01.2014)Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Сайт на вп. Ложит все сайты, что с ним на хостинге. при отключении index.php все сотальное работает нормально, только включаю сайт, снова ложится весь хостинг с ошибкой 504Закрыт9 лет назад
http://ytuzhka.com Сейчас сайт находится на самописной админке, которая требует доработки, но разработчики отказываются работать за вменяемые деньги. Поэтому хочется иметь возможность дорабатывать при надобности самостоятельно. Основные требования, полная идентичность тому что есть сейчас, нормальный вид в ...Закрыт9 лет назад
Доброго дня. Нужно на сайте joomla 3 выполнить каталог. Есть категории, в них входят товары (страница категории - отображение превью товара), у каждого товара есть несколько производителей, так же есть страница производителей. http://joxi.ru/8AnNnPxFKkNVAO страница категории http://joxi.ru/L21JO19FDxwNAX страница производетеля http://joxi.ru/12MxoaWS8QgPmJ ...Закрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно установить и настроить модуль "Статьи" на OpenCart - Версия: ocStore 1.5.3.1 То есть: 1) Установить 2) Настроить вид внутренний и внешний Жду предложения с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
ВАРИАНТ 1 Поставить систему тикетов на сайте (юзер-админ) по типу https://catalog.livestreetcms.com/addon/trac/327Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Сделать плагин для генерации html-кода для формы подписки из введённых атрибутов в админке WP. Большая часть кода уже есть, но лучше написать плагин с нуля используя куски старого кода. Так как в старом коде много лишнего. СРОЧНО!!! ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад