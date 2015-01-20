Wordpress языковые переключатели сделать

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки130 просмотров
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Есть лейдинг на WP.

Задача:

Сделать переключатели русского / англиского языка.

И чтобы по IP определялось. И автоматически включалась англиская версия. Если пользователи не с СНГ.

WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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