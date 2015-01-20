Каталог на joomla

Добрый день! Необходимо данный шаблон: templates.cms-guide.com/41776/ скопировать на joomla. Т.е. должен быть не флеш а html. Стоимость и сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Нужно на сайте joomla 3 выполнить каталог.
Есть категории, в них входят товары (страница категории - отображение превью товара), у каждого товара есть несколько производителей, так же есть страница производителей.
http://joxi.ru/8AnNnPxFKkNVAO страница категории
http://joxi.ru/L21JO19FDxwNAX страница производетеля
http://joxi.ru/12MxoaWS8QgPmJ страница товара
Прошу сразу обратить внимание на ссылки на производителей у каждого из товара и ссылки на товары у каждого производителя.
Сам сайт делать не нужно, нужно выполнить только каталог, даже без оформления. Интересует обеспечение функционала.
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