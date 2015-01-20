Каталог на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня.

Нужно на сайте joomla 3 выполнить каталог.

Есть категории, в них входят товары (страница категории - отображение превью товара), у каждого товара есть несколько производителей, так же есть страница производителей.

http://joxi.ru/8AnNnPxFKkNVAO страница категории

http://joxi.ru/L21JO19FDxwNAX страница производетеля

http://joxi.ru/12MxoaWS8QgPmJ страница товара

Прошу сразу обратить внимание на ссылки на производителей у каждого из товара и ссылки на товары у каждого производителя.

Сам сайт делать не нужно, нужно выполнить только каталог, даже без оформления. Интересует обеспечение функционала.

Joomla
9 лет назад
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Установка и настройка модуля "Статьи" на OpenCart

    Добрый день. Нужно установить и настроить модуль "Статьи" на OpenCart - Версия: ocStore 1.5.3.1 То есть: 1) Установить 2) Настроить вид внутренний и внешний Жду предложения с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ!

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать плагин для WordPress

    $100

    Сделать плагин для генерации html-кода для формы подписки из введённых атрибутов в админке WP. Большая часть кода уже есть, но лучше написать плагин с нуля используя куски старого кода. Так как в старом коде много лишнего. СРОЧНО!!! ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новый сайт на Друпал но не с 0

    Нужно сделать сайт на drupal 7. Сайт создается для компании - филиала. Сайт родительской компании: fr-life.ru отсюда берется: тематика, состав материалов их типы, разделы, компоновка (это не обязательно). Что надо сделать: 1) Подобрать готовый шаблон (стоимость шаблона не ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переверстка/допнастройка темы на wordpress под готовые макеты psd

    $200

    Выполнить настройку дизайна на wordpress. На 90% это работа с CSS и смарткодами wordpress. Проект - через безопасную сделку. Дизайн сайта выполнен на 100% - 11 страниц. См. макеты здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11301541/for_programmer1.zip PSD предоставляются по запросу. Дизайн делался исходя из ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обслуживание сайта на Joomla

    Нужно сделать ряд работ на сайте mst37.ru 1.При нажатии на картинку (слева) в шапке должен осуществляться переход на главную страницу. 2.Номера телефонов в шапке справа должны быть текстом. 3.Текст на странице чтобы был по центру экрана, без изменения ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрыть ссылки в комментариях WP

    Нужно скрыть ссылки в комментариях от незарегистрированных пользователей (как на форумах иногда делают: "необходимо зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки") в Wordpress. Решение должно быть грамотное и не ломаться при каждом обновлении темы.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт на CMS WeBid (аукцион)

    Доброго время суток вебмастера нужно сверстать готовый PSD шаблон на сайт интернет аукцион на CMS webid http://www.webidsupport.com/ Также доработать несколько некоторый функционал: пример проверка количество символов в строке пароль при регистрации на аукционе также прикрутить ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки -PHP, Javascript and Wordpress

    Проект закончен на 80% - стафинговая платформа на основе Водпресс ... Но Не все функционирует ) нужно правильно привязать и установить связи. ( после того как регистрации в личном кабинете и на сайте ...

    PHPJavascriptWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад