Каталог на joomla

Доброго дня.

Нужно на сайте joomla 3 выполнить каталог.

Есть категории, в них входят товары (страница категории - отображение превью товара), у каждого товара есть несколько производителей, так же есть страница производителей.

http://joxi.ru/8AnNnPxFKkNVAO страница категории

http://joxi.ru/L21JO19FDxwNAX страница производетеля

http://joxi.ru/12MxoaWS8QgPmJ страница товара

Прошу сразу обратить внимание на ссылки на производителей у каждого из товара и ссылки на товары у каждого производителя.

Сам сайт делать не нужно, нужно выполнить только каталог, даже без оформления. Интересует обеспечение функционала.