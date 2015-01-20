Скрыть ссылки в комментариях WP

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка129 просмотров
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Нужно скрыть ссылки в комментариях от незарегистрированных пользователей (как на форумах иногда делают: "необходимо зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки") в Wordpress. Решение должно быть грамотное и не ломаться при каждом обновлении темы.

9 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад