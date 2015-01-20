Скрыть ссылки в комментариях WP

Добрый день! Необходимо данный шаблон: templates.cms-guide.com/41776/ скопировать на joomla. Т.е. должен быть не флеш а html. Стоимость и сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скрыть ссылки в комментариях от незарегистрированных пользователей (как на форумах иногда делают: "необходимо зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки") в Wordpress. Решение должно быть грамотное и не ломаться при каждом обновлении темы.
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