Выполнить настройку дизайна на wordpress. На 90% это работа с CSS и смарткодами wordpress. Проект - через безопасную сделку. Дизайн сайта выполнен на 100% - 11 страниц. См. макеты здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11301541/for_programmer1.zip PSD предоставляются по запросу. Дизайн делался исходя из ...
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Добрый день! Необходимо данный шаблон: templates.cms-guide.com/41776/ скопировать на joomla. Т.е. должен быть не флеш а html. Стоимость и сроки?
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