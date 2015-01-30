Скопировать на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок191 просмотр
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Добрый день! Необходимо данный шаблон: templates.cms-guide.com/41776/ скопировать на joomla. Т.е. должен быть не флеш а html. Стоимость и сроки?

Joomla
9 лет назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад