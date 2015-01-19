Доска объявлений

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок173 просмотра
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Нужна доска объявлений, желательно собрать на joomla 3. По сути adsmanager с коробки с дополнениями.

Также рассматриваются другие популярные cms.

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9 лет назад
1nfiniti
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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