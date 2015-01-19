Сделать сайт

Добрый день

Нужен не сложный сайт

Макеты в приложении

Первый сайт будет стоить 2500 рублей - то есть верстка и прог, CMS интересует только WP

Дальше берем этот шаблон, меняем в нем цвета, фон, тексты и переносим на другой домен, то есть делаем новый сайт. За такой один шаблон плачу - по 500 рублей

Шаблонов таких нужно сделать около 20-30 штук, платить буду за каждый

Начать нужно сегодня, прошу не писать кто занят