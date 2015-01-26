Доделать WP

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки138 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доделать сайт http://manifest-news.ru.swtest.ru/

А именно, доработать страниицы, как именно (прикрепил макеты см. ниже) :

https://yadi.sk/d/qhFOk0Nze5e5H

https://yadi.sk/d/gXGRb5fndwmZT (исходник на слоях)

Оставляйте заявки, кто сейчас готов сделать.

Бюджет 2250 рублей.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$35
1 день
Ответственный исполнитель! Быстро думает, делает четко. Сотрудничеством доволен! Рекомендую как настоящего профессионала!
Рекомендую к сотрудничеству. Ответственный человек. Оплата вовремя, как и обсуждалось.