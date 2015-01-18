Найти / исправить баг opencart

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Ищу человека хорошо разбирающегося в движке opencart.

Стоит модуль "Simple - упрощённое оформление заказа".

При оформлении заказа -- в админку (читать как в БД) не добавляется значение из поля email , из-за чего не происходит отправка уведомлений о заказе как админу так и самому заказчику (в логе: Error: E-Mail to required! in ./public_html/system/library/mail.php on line 51) .

http://cs622022.vk.me/v622022320/1615f/vuAT3PImZuc.jpg

Оплата по факту: Yandex или на карту ПБ.

Для человека который знаком с системой -- работы на пару минут :)

OpenCart
9 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
spiritkmua
Александр 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
9 лет назад
$10
1 день
Только позитивные впечатления от сотрудничества с Александром. Рекомендую и надеюсь еще поработаем!
Андрей быстро предоставил все нужные доступы. Оплатил работу сразу после окончании работы. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Уникализировать шаблон для Joomla 2.5

    Здравствуйте! Необходимо уникализировать шаблон для Joomla 2.5. Поменять шапку сайта, логотип, фоновую картинку, расположение меню, цвета. Шаблон стандартный, Beez2. Картинки, фоновый рисунок, логотип и шапка сайта есть, передам исполнителю. В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация по вордпресс

    Добрый день, требуется проконсультировать по вордпрессу, установил тему Enfold в идеале нужен человек, который работал с этой темой, чтобы ее настроить быстро. Присылайте скайп для переписки

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль DLE - Гороскоп на сегодня и завтра

    Модуль CMS DLE для вывода гороскопов на наступивший и следующий день с админ-панелью. • Безопасность кода, чистый профессиональный код; • Минимум запросов к базе, максимально низкая нагрузка (использование кэширования, там, где можно и нужно); • Открытый код; • Минимум ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модули для ImageCMS

    Здравствуйте! Ищем разработчика модулей для системы ImageCMS (corporate). По хорошему нам необходимо несколько модулей, сотрудничество будет долгим, но в первую очередь интересует разработка калькулятора со стандартным набором функций. Подробности и ТЗ уже по факту.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Закрыть дырку в DLE

    $5

    Кто-то два дня ломает мой сайт. Сайт на DLE 10.2. Уже сменил все пароли, закрыл регистрацию пользователей, тем не менее продолжают подменять фалы, и делать редирект к себе. Вообщем более подробно расскажу исполнителю.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль оплаты "Яндекс Касса" на сайт OpenCart.

    Необходимо установить модуль оплаты "Яндекс Касса" на сайт OpenCart. Настроить формы оплаты на нужных страницах. Оставляйте заявки кто сейчас готов помочь. Сделать нужно все в течении 2-3 часов

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть вёрстку на Joomla 3

    $50

    Натянуть вёрстку на Joomla 3, элементарно проработать шаблон, добавить удобную галерею. Формы подключать не нужно, это будет проделано отдельно. Вёрстка и ТЗ по страницам в приложении. Указывайте свои цены и сроки. Предпочтение отдам наиболее низкой цене в соотношении с ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад