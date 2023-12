Найти / исправить баг opencart

Добрый день. Ищу человека хорошо разбирающегося в движке opencart.

Стоит модуль "Simple - упрощённое оформление заказа".

При оформлении заказа -- в админку (читать как в БД) не добавляется значение из поля email , из-за чего не происходит отправка уведомлений о заказе как админу так и самому заказчику (в логе: Error: E-Mail to required! in ./public_html/system/library/mail.php on line 51) .

http://cs622022.vk.me/v622022320/1615f/vuAT3PImZuc.jpg

Оплата по факту: Yandex или на карту ПБ.

Для человека который знаком с системой -- работы на пару минут :)