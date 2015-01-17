Создание темы Wordpress

Модуль CMS DLE для вывода гороскопов на наступивший и следующий день с админ-панелью. • Безопасность кода, чистый профессиональный код; • Минимум запросов к базе, максимально низкая нагрузка (использование кэширования, там, где можно и нужно); • Открытый код; • Минимум ...
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Есть html шкурка http://www.quomodo.pl/qm4/v4_pattern_effects/
Требуется:
- создать тему под Wordpress (100% адаптация)
- адаптация под мобильные устройства
цены и сроки.
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