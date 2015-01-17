Создание темы Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки145 просмотров
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Есть html шкурка http://www.quomodo.pl/qm4/v4_pattern_effects/

Требуется:

- создать тему под Wordpress (100% адаптация)

- адаптация под мобильные устройства

цены и сроки.

WordPress
9 лет назад
kakdela
40 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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