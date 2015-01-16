Нужно донастроить купленную тему на WP и не только

Здравствуйте. Работа на вечер.

Нужен толковый специалсит, который сможет настроить купленную, которая уже установлена и базово прикручена к сайту. Есть пример того как должно все выглядеть.

Так же нужно сделать некоторые правки и чуть доверстать шапку. + Сделать вызов попап окна при захрде человека первый раз на сайт, в этом окне кнопку с фесбука "Мне нравится", после того как человек нажал на этой кнопке, попап должен закрыться и больше ему не показываться.

Кто нужен:

- Опытный специалист по движку Wordpress

- навыки верстки, и настройки плагинов на Wordpress

- Небольшие навыки веб-разработки и работы со скриптами, чтобы настроить попап

Обязательно указывайте скайп при подаче заявки.

Оплата: $20-40

З.Ы. Если вы толковый специалист и все сделаете хорошо, то будем сотрудничать дальше на более высокооплачиваемых задачах. Есть еще другие проекты.