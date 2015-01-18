Загрузить шаблон на Joomla

Требуется полностью перенести интернет магазин с самописной CMS на CMS opencart, сам сайт http://polotenca-spb.ru От вас требуется цена и сроки переноса.
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Создаю сайт. Нужна помощь с установкой шаблона на движок Joomla. Название шаблона OT-Pistton.
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