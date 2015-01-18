Загрузить шаблон на Joomla

$8
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок187 просмотров
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Создаю сайт. Нужна помощь с установкой шаблона на движок Joomla. Название шаблона OT-Pistton.

Joomla
9 лет назад
rainbow-studio
45 летАзербайджан
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ArFree
Артур 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Приятно было работать с Артуром. Очень вежливый исполнитель. Профессиональный подход к делу. Установил сложный шаблон, над которым мы мучились неделю. Планирую продолжать сотрудничество с ним.
Отличный заказчик: всегда на связи, своевременная оплата, содействие с исполнителем. Рекомендую к сотрудничеству.