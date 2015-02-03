Мелкие доработки МОDx Revo

Необходимо сделать несколько доработок на сайте (MODx Revo)

1) поправить стандартный скрипт CMS выгрузки/загрузки товаров (необходимо добавить поле под арктикул);

2) в карточке товара кнопку "Есть в наличии" сделать неактивной, чтобы при клике на неё не выполнялись действия;

3) добавить чанки или TV-параметры, чтобы можно было к каждой странице прописать мета-теги (кейвордс, дескрипшн, тайтл);

4) При обновлении (импорте) товаров, кнопка "Есть в наличии" должна автоматически изменять цветовую гамму (не критично) и название. "Есть в наличии" - зелёная, "Нет в наличии" - красная.

Всю работу взять "под ключ". Обговорим детали, скидываю архив сайта и базы. После завершения работ проверяем работы.

Кроме того, прошу указать сроки и стоимость.