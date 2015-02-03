Мелкие доработки МОDx Revo

Попытаюсь объяснить ситуацию своими словами, поскольку слабо владею ситуацией. Есть сайт на Drupal. КАк сказал сам программист, в результате его работы над сайтом, что-то случилось с кешем. Теперь база данных сайта весит 3,5гб. загрузить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать несколько доработок на сайте (MODx Revo)
1) поправить стандартный скрипт CMS выгрузки/загрузки товаров (необходимо добавить поле под арктикул);
2) в карточке товара кнопку "Есть в наличии" сделать неактивной, чтобы при клике на неё не выполнялись действия;
3) добавить чанки или TV-параметры, чтобы можно было к каждой странице прописать мета-теги (кейвордс, дескрипшн, тайтл);
4) При обновлении (импорте) товаров, кнопка "Есть в наличии" должна автоматически изменять цветовую гамму (не критично) и название. "Есть в наличии" - зелёная, "Нет в наличии" - красная.
Всю работу взять "под ключ". Обговорим детали, скидываю архив сайта и базы. После завершения работ проверяем работы.
Кроме того, прошу указать сроки и стоимость.
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