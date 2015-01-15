Необходимо доделать интеграцию верстки на wp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек, который хорошо знает систему управления ПРЕСТАШОП.
Скину ТЗ по запросу. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Есть макет. Надо сверстать его до субботы 02.00... Очень срочно! Вот скриншоты: yadi.sk/d/7-r-8yl8dzbQT Как скоро сможете сделать?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо сверстать и прикрутить к вордпресс сайт, дизайн готов, фотошоп в слоях https://yadi.sk/d/D12VdpmNe24rHСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо на сайт поставить слайдер. Сделать желательно быстро. Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Пример сайта, который нравиться http://mtservice.ru/apple/phones/apple-iphone-4.html Задача сделать похожий сайт. Можно по шаблону. Из функционала только поиск телефонов.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт визитка. Без какого либо функционала. Задача: Перенести с друпала, на систему управения престашоп. Бюджет обсуждается. Желательно быстро сделать. Чем раньше тем, лучше.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
есть готовая верстка нужно натянуть на джумлу главная внутреняя страница страница контактов из функционала форма обратной связи на главной и на странице контактов (фокс контакт) все остальное в модуль кастом хтмл срочно должно быть готово до субботыСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо скопировать сайт. Вот ссылка: http://deltaestate.ru/ Задача скопировть без функционала. И натянуть на wordpress. Сделать как можно быстрее, в заявках оставляйте стоимость и срок.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть вертска, а так же натяжка на мод икс рево. Не работает функционал. Нужно доделать. Оставляйте заявки кто оперативно сможет помочь.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать небольшие правки. А именно поменять русские слова на американские. Вот сайт http://worldsalesofboats.com/index.php?route=product/category&path=59Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад