Престашоп

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки80 просмотров
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Необходим человек, который хорошо знает систему управления ПРЕСТАШОП.

Скину ТЗ по запросу. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)