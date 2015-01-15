Сверстать макет на Joomla

$35
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка92 просмотра
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Есть макет. Надо сверстать его до субботы 02.00...

Очень срочно!

Вот скриншоты: yadi.sk/d/7-r-8yl8dzbQT Как скоро сможете сделать?

Joomla
9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва