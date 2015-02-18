Внедрить на Joomla! 2.5.27 плагин (или модуль) социальной сети

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки180 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Модуль должен позволять выкладывать фото, видео, документы, вести блоги пользователей и так далее.

Модуль может быть платным.

Предпочтение исполнителям которые уже работали с такой задачей.

Joomla
9 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$65
3 дня
Все было выполнено согласно ТЗ. Все корректировки были внесены вовремя. Рекомендую.
Спасибо за интересный проект, всегда на связи и всегда можно все согласовать и прийти к компромиссному решению. Сотрудничеством доволен, буду рад новым проектам!
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