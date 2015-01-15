Задача для программиста для vBulletin

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4). По функционалу тест должен быть примерно такой - vobzore.com/test/test-0098.php Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно чтобы скрипт позволял иметь доступ к определенному разделу на форуме после оплаты или без нее (должно опционально задаваться в админке)
1. оплата через http://robokassa.ru/ru/
2. должен быть выбор оплаты
- 1 сутки
- 1 неделя
- 1 месяц
выбор так же должен задаваться вручную через админку, то есть количество дней, недель, месяцов, а так же их оплата в долларах и рублях
3. скрипт, естественно должен быть открытый, и иметь понятный мануал для обычного юзера (как устанавливать и как пользоваться)
4. манипуляции с настройкой - создание и чтение разделов, то есть админ может задавать права, например открыть раздел только для чтения, и ЕСЛИ оплата была произведена, то пользователь имеет право добавить свою тему.
5. В уже созданных темах, все имеют права писать сообщения.
6. Так же в настройках должно задаваться следующее, количество сообщений и срок регистрации при которых юзер может бесплатно писать в этом разделе.
Например. У юзера 2000 сообщений и он зарегистрирован 2 года назад, значит доступ получает, если меньше сообщений или срок регистрации значит только платно.
срок регистрации должен задаваться в днях.
Должна быть настройка либо (играет роль, либо только количество сообщений, либо только срок реги либо и то и то вместе)
общее положение, при установке скрипта, по дефалту все разделы открыты для создания и чтения, после настройки (делается индивидуально) некоторые разделы будут закрыты от создания или чтения без оплаты. Когда человек оплатил, ему открывается доступ к тем разделам которые были настроены в админке.
Жду от вас, срок выполнения и вашу цену
PS | пример того что мне надо можно увидеть здесь - http://searchengines.guru/payments.php
pss | персональный аттестат, бл 300+
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