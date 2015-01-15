Задача для программиста для vBulletin

Нужно чтобы скрипт позволял иметь доступ к определенному разделу на форуме после оплаты или без нее (должно опционально задаваться в админке)

1. оплата через http://robokassa.ru/ru/

2. должен быть выбор оплаты

- 1 сутки

- 1 неделя

- 1 месяц

выбор так же должен задаваться вручную через админку, то есть количество дней, недель, месяцов, а так же их оплата в долларах и рублях

3. скрипт, естественно должен быть открытый, и иметь понятный мануал для обычного юзера (как устанавливать и как пользоваться)

4. манипуляции с настройкой - создание и чтение разделов, то есть админ может задавать права, например открыть раздел только для чтения, и ЕСЛИ оплата была произведена, то пользователь имеет право добавить свою тему.

5. В уже созданных темах, все имеют права писать сообщения.

6. Так же в настройках должно задаваться следующее, количество сообщений и срок регистрации при которых юзер может бесплатно писать в этом разделе.

Например. У юзера 2000 сообщений и он зарегистрирован 2 года назад, значит доступ получает, если меньше сообщений или срок регистрации значит только платно.

срок регистрации должен задаваться в днях.

Должна быть настройка либо (играет роль, либо только количество сообщений, либо только срок реги либо и то и то вместе)

общее положение, при установке скрипта, по дефалту все разделы открыты для создания и чтения, после настройки (делается индивидуально) некоторые разделы будут закрыты от создания или чтения без оплаты. Когда человек оплатил, ему открывается доступ к тем разделам которые были настроены в админке.

Жду от вас, срок выполнения и вашу цену

PS | пример того что мне надо можно увидеть здесь - http://searchengines.guru/payments.php

pss | персональный аттестат, бл 300+