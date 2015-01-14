Wordpress: Пофиксить уязвимость в теме

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки172 просмотра
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Есть 2 шаблона, заказывал верстку у фрилансера, но в последнее время их стало очень часто ломать и закидывать шеллы через них, необходимо пофиксить уязвимости, примерные цены и сроки?

WordPress
9 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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