Перестало работать меню (WP)

Есть магазин http://pshop.qwerme.com/ Поля в личном кабинете не совпадают с полями при создании заказа. Пишите сроки и цену. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В самом низу страницы есть "Настройки меню", которые содержат три пункта:
* Main Side Navigation * Side Navigation Bottom * Mobile Navigation
Если я пытаюсь в меню добавить новый пункт, "галочки" слетают, а сам новый пункт не добавляется. Это и нужно исправить.
Оплата по факту, желательно в рублях.
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