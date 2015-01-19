Перестало работать меню (WP)

В самом низу страницы есть "Настройки меню", которые содержат три пункта:

* Main Side Navigation * Side Navigation Bottom * Mobile Navigation

Если я пытаюсь в меню добавить новый пункт, "галочки" слетают, а сам новый пункт не добавляется. Это и нужно исправить.

Оплата по факту, желательно в рублях.