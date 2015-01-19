Перестало работать меню (WP)

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки182 просмотра
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В самом низу страницы есть "Настройки меню", которые содержат три пункта:

* Main Side Navigation * Side Navigation Bottom * Mobile Navigation

Если я пытаюсь в меню добавить новый пункт, "галочки" слетают, а сам новый пункт не добавляется. Это и нужно исправить.

Оплата по факту, желательно в рублях.

9 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Aferuk
Сергей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$8
1 день
Очень помог, спасибо!
Все отлично. Рекомендую