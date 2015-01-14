Поправить галерею ModX

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки122 просмотра
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Галерея на MODX Revolution

Проблема заключается в том, что не создаются миниатюры картинок. Нужно это поправить.

Цена вопроса 500р

MODX
9 лет назад
Wizardo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад