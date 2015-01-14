Поправить галерею ModX

Надо перенести сайт на opencart на другой хостинг и настроить, чтобы все там работало
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Галерея на MODX Revolution
Проблема заключается в том, что не создаются миниатюры картинок. Нужно это поправить.
Цена вопроса 500р
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