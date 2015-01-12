Сверстать интернет-журнал

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок159 просмотров
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Необходимо сверстать интернет-журнал.

Дизайн имеется. (Под планшеты и мобилы дизайн будет доработан)

Примерное ТЗ тоже.

Выбор движка за исполнителем. (Должно быть аргументировано)

Дизайн и ТЗ тут: https://yadi.sk/d/FFsAN9D4dwKTD

9 лет назад
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад