Нужно сделать исправления на сайте

1.Нужно изменить вывод рубрик в сайдбаре и сделать для определенной категории вывод определенного сайдбара

2.Сделать в сайдбаре сверху вывод страницы видео

3.Исправить вывод галереи сейчас она выводится с помощью плагина и без, надо сделать нормальный вывод с помощью одного плагина или без плагина.

4.Сделать исправления при выводе галереи надо чтобы на главной странице были ссылки с первым фото, а далее галереи уже отдельно, как здесь http://www.domfront.ru/fotogalereya-intererov/.

Сайт и эскиз галереи вышлем выбранному исполнителю.

Сделать надо быстро. Бюджет 2500 рублей.