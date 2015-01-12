Drupal 7. Слетели ЧПУ

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки112 просмотров
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На сайте публиковал много статей, ЧПУ автоматом формировались.

Ссылки на статьи публиковал на страницах различных.

Сегодня обнаружил кучу битых ссылок. Зашел в одну статью и увидел, что ЧПУ нет. Сохранил статью с ЧПУ, ссылка заработала.

Но это мне нужно очень много материалов пересохранить.

Я думаю есть способ, как вернуть ЧПУ быстрее.

Кто знает как решить проблему, пишите, договоримся.

Drupal
9 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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