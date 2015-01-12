Wordpress: Написание скрипта покупки пакетов с чекбоксами с балансом

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание скрипта покупки пакетов с чекбоксами на примере b2blogger.com/about/featu... , также личный счёт с отображением баланса в кабинете пользователя и интеграцию всего этого в шаблон на wordpresse. Можете предложить готовое расширение или плагин для осуществления сего выше описанного с его интеграцией. Просьба писать свою цену.

WordPress
9 лет назад
dasplus
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад