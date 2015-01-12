Wordpress: Написание скрипта покупки пакетов с чекбоксами с балансом

Требуется написание скрипта покупки пакетов с чекбоксами на примере b2blogger.com/about/featu... , также личный счёт с отображением баланса в кабинете пользователя и интеграцию всего этого в шаблон на wordpresse. Можете предложить готовое расширение или плагин для осуществления сего выше описанного с его интеграцией. Просьба писать свою цену.