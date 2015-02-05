добрый день. Есть сайт около 900 страниц. 300 на html и прикручен блог на wordpress в нем еще около 600 страниц. UPD Задача: сделать редизайн, немного переделав. сайт www.vet-dom.ru главную привести нужно к такому виду http://www.biocontrol.ru внутренние ...
Перевод полей "Корзины" в модуле WooCommerce на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в уже установленном модуле WooCommerce для Wordpress перевести названия полей, отвечающих за отображение информации в "Корзине" на укр. язык. Примеры нескольких полей во вложении.
Жду ваши предложения по цене и срокам.
Спасибо!
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