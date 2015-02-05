Перевод полей "Корзины" в модуле WooCommerce на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно в уже установленном модуле WooCommerce для Wordpress перевести названия полей, отвечающих за отображение информации в "Корзине" на укр. язык. Примеры нескольких полей во вложении.

Жду ваши предложения по цене и срокам.

Спасибо!

WordPressWooCommerce
9 лет назад
Turinsko
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$10
1 день
Александр, Спасибо за работу! Действительно профессиональный подход в работе с CMS Wordpress. Вся работа была выполнена в четко оговоренные сроки. Только позитивные впечатления от сотрудничества.
Приятно было поработать с Олегом, четкое постановление задачи, своевременная оплата, однозначно рекомендую!