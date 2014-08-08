Turinsko

Олег Туринский Turinsko

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо разместить на сайте (Joomla) текст с фото и контакт-формой

    Нужно разместить на сайте статью (текст + фото+форма сбора контактов, состоящая из 2-х полей (имя\фамилия).  При этом сделать это нужно красиво, а "как получиться". Движок сайта - Джумла. Покажите минимум 3 работы в портфолио, основанные на выполнении ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптировать email-шаблон под требования unisender

    [b]Что есть сейчас[/b]: Готовый email-шаблон, адаптированный под все девайсы(Responsive). В шаблоне присутствуют внешние css-ссылки. [b]Что нужно сделать[/b]: 1. Прописать Css только инлайн стилями (style="font-family:verdana; font-size:14px; color:#333333". Чтобы не было внешних css-ссылок. 2) Лучше всего Прописать общий стиль для

    CSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Очистка сайтов от вирусов

    Нужно сделать следующее: 1. Определить, что за вирус сейчас на сайте ( мы то уже определили, но нужно понимать насколько вы в теме). 2. Почистить вирус на хостинге ( размещено 3 сайта, заражён 1) 3. Настроить права доступа ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно сделать локализацию сайта на русский язык

    Нужно сделать локализацию интернет-магазина befancy.com.ua c украинского на русский язык. И добавить все необходимые SEO-теги. В финале должен получиться 2 язычный сайт (укр+рус) с возможностью добавлять тексты на 2-х языках, карточки товаров на 2-х языках и ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ускорить работу сайта на wordpress

    На сайте befancy.com.ua обнаружена проблема - очень медленная загрузка сайта. Задача: Нужно ускорить работу сайта. Все работы на серверной части уже проведены. Это не дало результата. Проблема именно в самом сайте. Выполнение работы будет оцениваться по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Жду ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод полей "Корзины" в модуле WooCommerce на Wordpress

    Нужно в уже установленном модуле WooCommerce для Wordpress перевести названия полей, отвечающих за отображение информации в "Корзине" на укр. язык. Примеры нескольких полей во вложении. Жду ваши предложения по цене и срокам. Спасибо!

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Очистка кода сайтов от вируса на хостинге

    Нужно очистить на хостинге файлы сайтов Wordpress от попавшего вируса SoakSoak. А именно: 1) найти в коде следы вируса и удалить их. 2) обновить файлы на хостинге Жду информацию по срокам и бюджету.

    WordPress
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подбор шрифта + дорисовка шарфа на одну из букв

    Нужно сделать следующее: 1) Нужно название фирмы изобразить красивым шрифтом (или просто прорисовать). Название состоит из 2-х слов. Тематика - красивые, яркие и оригинальные шарфы. Соответственно, шрифт и буквы также должны передавать эти эмоции. 2) Одну из ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести статью с англ. на рус.

    Нужно перевести статью с английского языка на русский. Тематика - интернет-маркетинг. Ссылка на статью - http://www.ecommerceweekly.com/tips/how-to-sell-your-products-online/ Если качество перевода и цена будут привлекательными, то возможно постоянное сотрудничество с еженедельными переводами. Жду информацию по срокам и бюджету.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка темы на уже установленном Wordpress

    Нужно настроить тему (шаблон) Wordpress на сайте. А именно: 1) настройка всех рубрик\элементов меню\ как здесь http://royalwpthemes.com/blogster/ 2) настройка формы подписки на мейл и формы в разделе контакты 3) другие мелочи, которые могут возникнуть во время работы 4) контент ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
$10
10 баллов
8 лет назад
Очистка сайтов от вирусов
Оплата вовремя, все необходимые доступы для работы предоставлены! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Сергей, спасибо за качественную работу! Все сделано даже раньше указанного срока.
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод полей "Корзины" в модуле WooCommerce на Wordpress
Приятно было поработать с Олегом, четкое постановление задачи, своевременная оплата, однозначно рекомендую!
Александр, Спасибо за работу! Действительно профессиональный подход в работе с CMS Wordpress. Вся работа была выполнена в четко оговоренные сроки. Только позитивные впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
$18
10 баллов
9 лет назад
Очистка кода сайтов от вируса на хостинге
Олег отличный заказчик! Все необходимые для работы доступы предоставил, оплатил моментально по факту выполнения задания. Рекомендую!
Сергей, профессионально выполнил все работы даже раньше, чем было описано в задании. Также помог с другими мелкими шероховатостями, обнаруженными на сайте и проконсультировал относительно безопасности сайтов на хостинге. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
makdor
Мария 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Перевести статью с англ. на рус.
Сотрудничеством осталась довольна. Отличный заказчик: четкое ТЗ, своевременная оплата.
Все сделано быстро и в нужном стиле. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
ammgena
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Настройка темы на уже установленном Wordpress
Одни положительные эмоции от работы с данным человеком.Все время на связи, быстро отвечает,ТЗ составлено грамотно,оплата моментально.Одним словом рекомендую
Работа выполнена быстро и согласно первоначального ТЗ. Спасибо! Обязательно будем подключать вас к следующим проектам.
Ответный отзыв