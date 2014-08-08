Нужно настроить тему (шаблон) Wordpress на сайте. А именно: 1) настройка всех рубрик\элементов меню\ как здесь http://royalwpthemes.com/blogster/ 2) настройка формы подписки на мейл и формы в разделе контакты 3) другие мелочи, которые могут возникнуть во время работы 4) контент ...