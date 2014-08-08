Нужно разместить на сайте статью (текст + фото+форма сбора контактов, состоящая из 2-х полей (имя\фамилия). При этом сделать это нужно красиво, а "как получиться". Движок сайта - Джумла. Покажите минимум 3 работы в портфолио, основанные на выполнении ...
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Что есть сейчас[/b]: Готовый email-шаблон, адаптированный под все девайсы(Responsive). В шаблоне присутствуют внешние css-ссылки. [b]Что нужно сделать[/b]: 1. Прописать Css только инлайн стилями (style="font-family:verdana; font-size:14px; color:#333333". Чтобы не было внешних css-ссылок. 2) Лучше всего Прописать общий стиль дляHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать следующее: 1. Определить, что за вирус сейчас на сайте ( мы то уже определили, но нужно понимать насколько вы в теме). 2. Почистить вирус на хостинге ( размещено 3 сайта, заражён 1) 3. Настроить права доступа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать локализацию интернет-магазина befancy.com.ua c украинского на русский язык. И добавить все необходимые SEO-теги. В финале должен получиться 2 язычный сайт (укр+рус) с возможностью добавлять тексты на 2-х языках, карточки товаров на 2-х языках и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте befancy.com.ua обнаружена проблема - очень медленная загрузка сайта. Задача: Нужно ускорить работу сайта. Все работы на серверной части уже проведены. Это не дало результата. Проблема именно в самом сайте. Выполнение работы будет оцениваться по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Жду ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно в уже установленном модуле WooCommerce для Wordpress перевести названия полей, отвечающих за отображение информации в "Корзине" на укр. язык. Примеры нескольких полей во вложении. Жду ваши предложения по цене и срокам. Спасибо!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно очистить на хостинге файлы сайтов Wordpress от попавшего вируса SoakSoak. А именно: 1) найти в коде следы вируса и удалить их. 2) обновить файлы на хостинге Жду информацию по срокам и бюджету.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать следующее: 1) Нужно название фирмы изобразить красивым шрифтом (или просто прорисовать). Название состоит из 2-х слов. Тематика - красивые, яркие и оригинальные шарфы. Соответственно, шрифт и буквы также должны передавать эти эмоции. 2) Одну из ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести статью с английского языка на русский. Тематика - интернет-маркетинг. Ссылка на статью - http://www.ecommerceweekly.com/tips/how-to-sell-your-products-online/ Если качество перевода и цена будут привлекательными, то возможно постоянное сотрудничество с еженедельными переводами. Жду информацию по срокам и бюджету.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно настроить тему (шаблон) Wordpress на сайте. А именно: 1) настройка всех рубрик\элементов меню\ как здесь http://royalwpthemes.com/blogster/ 2) настройка формы подписки на мейл и формы в разделе контакты 3) другие мелочи, которые могут возникнуть во время работы 4) контент ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад