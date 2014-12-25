Очистка кода сайтов от вируса на хостинге

Провести полный анализ сайта на Юзабилити. Вынести предложения по улучшению Юзабилити. Предложить новый функционал и источники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно очистить на хостинге файлы сайтов Wordpress от попавшего вируса SoakSoak.
А именно:
1) найти в коде следы вируса и удалить их.
2) обновить файлы на хостинге
Жду информацию по срокам и бюджету.
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