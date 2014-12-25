Очистка кода сайтов от вируса на хостинге

Тестирование сайтовЗавершен6 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно очистить на хостинге файлы сайтов Wordpress от попавшего вируса SoakSoak.

А именно:

1) найти в коде следы вируса и удалить их.

2) обновить файлы на хостинге

Жду информацию по срокам и бюджету.

9 лет назад
Turinsko
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 минут назад
9 лет назад
$18
1 день
Сергей, профессионально выполнил все работы даже раньше, чем было описано в задании. Также помог с другими мелкими шероховатостями, обнаруженными на сайте и проконсультировал относительно безопасности сайтов на хостинге. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Олег отличный заказчик! Все необходимые для работы доступы предоставил, оплатил моментально по факту выполнения задания. Рекомендую!