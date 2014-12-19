Ускорить загрузку корпоративного сайта по рекомендациям Google

Необходимо выполнить все рекомендации Google в сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ по оптимизации скорости загрузки сайта. Довести по возможности до 100% показателя для мобильных устройств и для ПК.

Цена договорная. Желательно чтобы вы уже сталкивались и решали подобные задачи.