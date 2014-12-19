Ускорить загрузку корпоративного сайта по рекомендациям Google

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Необходимо выполнить все рекомендации Google в сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ по оптимизации скорости загрузки сайта. Довести по возможности до 100% показателя для мобильных устройств и для ПК.

Цена договорная. Желательно чтобы вы уже сталкивались и решали подобные задачи.

9 лет назад
Daniel_Spb
Даниил 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад