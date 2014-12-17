Нужно сделать перелинковку на сайте

Провести полный анализ сайта на Юзабилити. Вынести предложения по улучшению Юзабилити. Предложить новый функционал и источники.
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Здравствуйте, мне нужно помочь сделать перелинковку на сайте и оптимизацию метатегов. Т.е надо сделать перелинковку и оптимизацию метатегов для одной из категорий (полностью с подкатегориями и статьями). Оплата после выполнения и проверки работ. Жду ваших предложений по цене и срокам.
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