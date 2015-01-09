Перенос сайта на друпале

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки191 просмотр
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перенести сайт с www.test.tehno-link.ru на tehno-link.ru со семи вытекающими

редирект по ключам, закрыть от индекса не нужное.,

После переноса за одеяльную плату требуются доработке по друпалу 6

9 лет назад
denchcom
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад