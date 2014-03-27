denchcom

Денис denchcom

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Ремонт компьютеров в Самаре )

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Срочно нужна помощь SEO специалиста
Node.js
Интересная задачка и быстрая оплата.
ЕС
Ответный отзыв
helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется написание CEO статьи
Написание статей
Денис отличный заказчик, сделал предоплату сразу, дал задание, быстро принял. Осталась довольна сотрудничеством.
Все отлично, задача выполнена точно и быстро
Ответный отзыв
artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
9 баллов
11 лет назад
Требуется продвижение сайта
Joomla
Рад сотрудничеству.
Все отлично, то что нужно для тиц
Ответный отзыв
Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
5 баллов
11 лет назад
Ролик-презентация
Всё хорошо
Хорошее отношение к клиенту с пониманием
Ответный отзыв
sergeyka93
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$55
10 баллов
11 лет назад
Создать страницу по аналогу
Joomla
Отличный заказчик, всегда на связи!
Задание выполнено на отлично, в срок . Приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв