Требуется осуществить оплату украинского сервиса. Предоставляется возможность перевода средств с обменника или с использованием криптовалюты. Ищем исполнителя для выполнения данной задачи.
- $10Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка дизайна сайта + верстка под WP примерно 5-7 страниц новых + адаптивный дизайн всего сайтаHTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Такая ситуация. Достал старый сайт из локального бекапа, база на хостинге сохранилась, залил на хост, но джумла пишет ошибку ..Шаблон для данной страницы недоступен. Пожалуйста, сообщите об этом Администратору сайта. Помогите решить вопрос. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работа с поведенческим фактором , подробнее скину описание, есть три основных вопроса по обратной связи с клиентом.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт, ему более 10 лет. По ВЧ запорам почти все в порядке. Но по НЧ запросом полный провал. Ссылки постоянно закупаются на проверенных источников после анализа донора, покупаются статьи итд. привязываю вопросы-ответы пользователей к ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт6 лет назад
На данный момент сайт крутится на друпал 6, подготовлен новый дизайн, делаем верстку. Требуется поднять новый сайт на WP с переносом и редиректом URL по услугам и с интернет магазина. Страниц не много. ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт6 лет назад
Настройка целей для google и yandex метрики А также нужно поставить на каждую страницу сайта код счетчика яндекс метрики и гугла Движок drupal 6Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайн сайта + верстак+ адаптивная, Пример нужного дизайна есть.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Требуется доработка сайта на друпале 6. 1. Разработка новых разделов сайта; 2. Доработка внешнего вида сайта; 3. Разработка/доработка меню сайта; 4. Добавление на сайт новых страниц; 5. ...Закрыт8 лет назад
- $500
Требуется доработка сайта на друпале 6. 1. Разработка новых разделов сайта; 2. Доработка внешнего вида сайта; 3. Разработка/доработка меню сайта; 4. Добавление на сайт новых страниц; ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется доработка сайта на друпале 6. 1. Разработка новых разделов сайта; 2. Доработка внешнего вида сайта; 3. Разработка/доработка меню сайта; 4. Добавление на сайт новых страниц; ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Внезапно без каких либо изменений на сайте, перестало приходить уведомление на почту о заказе товара. Ошибка во вложении Требуется помощь. Хостинг написал: Здравствуйте! Это ошибка скрипта, отправляющего почту. Если с точки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить выгрузку магазина в яндекс маркет. Разобраться с обратной связью, есть предложения как правильно должно быть устроенно . Написать новые страницы для личного кабинета и страницу самого кабинета. И много по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется консультация и возможность оставить тз для программиста. Тема задачи "обратная связь", которая работает сейчас на сайте - но очень много косяков с точки зрения seo. Впринцыпе я понимаю ак надо сделать, но хочу посоветоваться ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработка и внедрение новых модулей. для друпал 6 www.tehno-link.ru Могу скинуть ТЗЗакрыт8 лет назад
Была задумка сделать на сайте категорию вопрос ответпо различным тематиками. Она внедрена но на мой взгляд криво с точки зрения CEO. Нужна помощь в правильной организацииэтого модуля. Если клиент задал вопрос к примеру и ...Закрыт9 лет назад
Требуется настроить синхронизацию 1с с сайтом на друпале 6 Приход товара в базу 1с, автоматом отображается на сайте. http://www.tehno-link.ru/shop - Магазин комплектующих для ноутбуков 1с программист имеется, нужен специалист ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется настроить выгрузку в яндекс маркет небольшого магазина на друпале 6 .http://www.tehno-link.ru/shopСистемное администрирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по друпалу. Нужны всевозможные правки по сайту. Также состыковать магазин с 1с, Задача для 1Сника: Drupal 6, Ubercart. Нужна возможность создания/удаления/обновления цены и склада из 1С - по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://www.tehno-link.ru/ask-a-question на все вкладки. Сайт на друпале 6 Также нужны постоянные правки сайта на этом движке, кому интересно, готов сотруднияатьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад