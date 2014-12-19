Ускорение сайта, сделанного на Wix

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Нужно максимально ускорить скорость загрузки сайта. Сайт разработан на Wix

сайт:

artsirop.com

9 лет назад
artsirop
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад