Настройка темы на уже установленном Wordpress

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Завершен3 заявки129 просмотров

Нужно настроить тему (шаблон) Wordpress на сайте.

А именно:

1) настройка всех рубрик\элементов меню\ как здесь http://royalwpthemes.com/blogster/

2) настройка формы подписки на мейл и формы в разделе контакты

3) другие мелочи, которые могут возникнуть во время работы

4) контент и дизайн элементов делать не нужно

Жду информацию по срокам и бюджету.

WordPress
11 лет назад
Turinsko
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро и согласно первоначального ТЗ. Спасибо! Обязательно будем подключать вас к следующим проектам.
Одни положительные эмоции от работы с данным человеком.Все время на связи, быстро отвечает,ТЗ составлено грамотно,оплата моментально.Одним словом рекомендую

Заявки фрилансеров

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад