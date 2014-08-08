Настройка темы на уже установленном Wordpress

Нужно настроить тему (шаблон) Wordpress на сайте.

А именно:

1) настройка всех рубрик\элементов меню\ как здесь http://royalwpthemes.com/blogster/

2) настройка формы подписки на мейл и формы в разделе контакты

3) другие мелочи, которые могут возникнуть во время работы

4) контент и дизайн элементов делать не нужно

Жду информацию по срокам и бюджету.