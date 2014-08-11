исходники , пришлю пишите цены , сроки. ТЗ по сути никакого нету... все просто. главная, страницы. вот тз на калькулятор только - ...
Доработка сайта на Joomla
На медицинский сайт необходимо внести ряд измененений.
В файле список изменний примерный - жду продлодения по цене и срокам.
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