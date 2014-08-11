Доработка сайта на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки136 просмотров

На медицинский сайт необходимо внести ряд измененений.

В файле список изменний примерный - жду продлодения по цене и срокам.

Joomla
11 лет назад
asdfq
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
1 день
Всё в срок! Хорошая обратная связь. Рекомендую!
Отличный заказчик, предоставил четкое и понятное ТЗ, оплату произвел своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад