Правки битрикс

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Завершен1 заявка69 просмотров

Есть несколько правок, сайт на битриксе.

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11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
11 лет назад
$40
2 дня
Рекомендую, как ответственного исполнителя! Выполнил, все качественно и в срок! Настоящий профессионал!
Четко поставленная задача! Оплата в срок! Рекомендую работу!

Заявки фрилансеров

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
11 лет назад