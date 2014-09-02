Есть рабочий инет магазин, Преста 1,5. Нужно чтоб при оформлении заказа преста разбивала заказ на: 1. то что есть в нале (статус "новый заказ") 2. то чего нет в нале т.е. что ...
Консультации по Joomla
Здравствуйте
Нужен человек с уверенным знанием Joomla 2.5 и 3.x для периодического консультирования через скайп.
Примерный список рассматриваемых вопросов: https://docs.google.com/document/d/1AdU4FUvzuQMZcp4cBz_ypSXzZNngRgS6pjgTRovkdMc/edit?usp=sharing
Указывайте, пожалуйста, стоимость за час консультирования.
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