Настройка шаблона worldpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок132 просмотра

Необходима помощь в настройке шаблона. Убрать добавить разные функции. А также консультация в работе.

Список изменений не предоставлю, тут требуется индивидуальная\совместная работа с исполнителем.

Стоимость обсудим после личного общения.

Адрес сайта предоставлю после оценки вашего опыта.

11 лет назад
ibsnru
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров