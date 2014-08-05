Необходимо сделать доработки по Joomla. Заинтересованным вышлю тз.
Настройка шаблона worldpress
Необходима помощь в настройке шаблона. Убрать добавить разные функции. А также консультация в работе.
Список изменений не предоставлю, тут требуется индивидуальная\совместная работа с исполнителем.
Стоимость обсудим после личного общения.
Адрес сайта предоставлю после оценки вашего опыта.
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