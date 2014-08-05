Необходимо сделать доработки по Joomla. Заинтересованным вышлю тз.
Нужно исправить ошибку в CMS Drupal
[:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => full_html ) в функции field_sql_storage_field_storage_write() (строка 451 в файле /var/www/vhosts/u0009175.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/kt-mrt.com/modules/field/modules/field_sql_storage/field_sql_storage.module).
На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
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